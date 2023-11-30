Компания остаётся крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире.

Петер Веннинк (Peter Wennink) возглавлял нидерландскую компанию ASML на протяжении предыдущих десяти лет, и его правление можно назвать историей успеха, поскольку крупнейший поставщик литографических сканеров динамично развивал свой бизнес, помогая клиентам осваивать всё более совершенные техпроцессы для выпуска полупроводниковой продукции. Сейчас ASML уже готова начать снабжать Intel литографическими сканерами с высоким значением числовой апертуры, которые пригодятся процессорному гиганту при производстве чипов по технологии Intel 18A ближе к 2025 году.

По информации Bloomberg, в апреле следующего года собрание акционеров ASML должно будет одобрить кандидатуру Кристофа Фуке (Christophe Fouquet) на пост генерального директора, который освободится после ухода Петера Веннинка в отставку. Сейчас Кристоф Фуке работает в ASML в должности коммерческого директора компании.

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Источник изображения: ASML

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Примечательно, что пост президента ASML Веннинк делит с техническим директором компании Мартином ван ден Бринком (Martin van den Brink), который в различных должностях работает в ASML с 1984 года, и причастен ко многим технологическим успехам компании. Кристоф Фуке в случае своего утверждения в апреле следующего года будет совмещать посты генерального директора и президента ASML.