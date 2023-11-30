Сотрудничать с нежелательными странами уже не получится.

Издание New Yorker недавно опубликовало материал с откровениями основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), касающимися специфики его управления компанией на протяжении тридцати лет её существования. С момента основания NVIDIA он остаётся единственным в истории компании генеральным директором, и можно подумать, что он достаточно автократичен, но в ходе своего интервью Хуан пытается убедить аудиторию в обратном.

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Он поясняет, что в структуре управления NVIDIA ему напрямую подчиняются около 50 руководителей. Для традиционных схем управления это достаточно много, обычно это количество в пять раз меньше, но Хуан настаивает, что такое соотношение руководителей, находящихся в его непосредственном подчинении, позволяет устранить лишние звенья в цепочке и преграды на пути обмена информацией. Своим подчинённым он ежедневно отправляет несколько сотен коротких электронных писем, порой состоящих буквально из пары слов. Подчинённые обязаны еженедельно отправлять главе компании отчёты по электронной почте, состоящие из пяти приоритетных в настоящее время задач, над которыми они работают.

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С одной стороны, основатель NVIDIA считает, что руководителей не нужно слишком баловать или сопровождать в их карьерном росте. С другой стороны, он предъявляет к подчинённым довольно высокие требования. Они должны быть профессионалами в своём деле и обладать достаточной самостоятельностью в принятии решений. В «чужих советах» такие люди не нуждаются, как убеждён глава компании.