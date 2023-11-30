Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские власти будут предъявлять к получателям субсидий на выпуск чипов требования к защите интеллектуальной собственности
Сотрудничать с нежелательными странами уже не получится.

реклама

Власти США не приветствуют выделение субсидий на развитие производства чипов в США тем компаниям, которые планируют в течение десяти ближайших лет развивать до определённого уровня свой бизнес на территории КНР. Нарушители предложенных правил вынуждены будут вернуть полученные от властей США субсидии. По информации ресурса Nikkei Asian Review, японское правительство вырабатывает свои критерии, которым должны соответствовать претенденты на получение локальных субсидий в сфере полупроводникового производства.

реклама

Источник изображения: Reuters

Судя по характеру предлагаемых ограничений, японские власти опасаются утечки технологий в недружественные страны, а потому будут требовать от претендентов на получение целевых субсидий повышенных мер по защите интеллектуальной собственности. Компаниям придётся ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к критически важной информации, и персоналу придётся заключать соответствующие соглашения с работодателем, предусматривающие конкретную ответственность за несанкционированное распространение чувствительных данных.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Одновременно власти Японии разрабатывают программу по стимулированию развития национальной суперкомпьютерной отрасли. К марту 2028 года страна рассчитывает увеличить совокупную вычислительную мощь своих суперкомпьютеров в 20 или 30 раз относительно текущих значений.

#полупроводники #япония #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Micron выручит по итогам текущего квартала чуть больше, чем рассчитывала изначально
NVIDIA не прочь обзавестись третьим контрактным производителем чипов
Рынку полупроводниковых компонентов грозит дефицит фотомасок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
90
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
6
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
14

Сейчас обсуждают

kilobait3
09:28
Во бред. Никоем образом на такт он не смог бы обойти даже в простых расчетах. И тесты и тем более такие надо делать простыми и штатными инструментами выбранной оси.
Китайский процессор Loongson 3A6000 догнал Intel Core i5-14600K по производительности на такт
FelsheR-BAN100712
09:25
Игра 7+ лет на торрентах бесплатно раздается... Уверен что данный автор и в жизни тормоз-долбоеб!))
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
la4mer2018
09:21
на русском, естессно )))
Через год Mechanics VoiceOver выпустили озвучку для The Callisto Protocol
Alex_Under Костылев
09:11
Автор, что ты такое пишешь... 980 легко тянет 2к и 4к? Хорошая шутка.
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
FelsheR-BAN100712
09:07
Есть такой - не берите, хрень полная.
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
xxToaDxx
09:02
Просто вы ребятки зажираетесь или просто стареете и у вас появляются другие интересы или вообще деградируете и все становится не интересно. Да если бы любую новую игру увидел бы 10 лет назад или тем-б...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Cowboy Huggies
08:57
Искусственного интеллекта нет!
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
Я - Константин
08:50
Эту историю по интернет я читал везде раз сто. Ну интересно, но она прям льётся из всех щелей. Что бы понять, что в Северной Корее к слову наши вынесли амеров в авиации достатчно взглянуть на длинный ...
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Артём Николаев
08:47
Раньше было проще. А теперь компьютеры с компьютерами воюют.
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Я - Константин
08:44
Т-62М и используется для этого, как подвижный ДОТ
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем