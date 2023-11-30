Сотрудничать с нежелательными странами уже не получится.

Власти США не приветствуют выделение субсидий на развитие производства чипов в США тем компаниям, которые планируют в течение десяти ближайших лет развивать до определённого уровня свой бизнес на территории КНР. Нарушители предложенных правил вынуждены будут вернуть полученные от властей США субсидии. По информации ресурса Nikkei Asian Review, японское правительство вырабатывает свои критерии, которым должны соответствовать претенденты на получение локальных субсидий в сфере полупроводникового производства.

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Источник изображения: Reuters

Судя по характеру предлагаемых ограничений, японские власти опасаются утечки технологий в недружественные страны, а потому будут требовать от претендентов на получение целевых субсидий повышенных мер по защите интеллектуальной собственности. Компаниям придётся ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к критически важной информации, и персоналу придётся заключать соответствующие соглашения с работодателем, предусматривающие конкретную ответственность за несанкционированное распространение чувствительных данных.

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Одновременно власти Японии разрабатывают программу по стимулированию развития национальной суперкомпьютерной отрасли. К марту 2028 года страна рассчитывает увеличить совокупную вычислительную мощь своих суперкомпьютеров в 20 или 30 раз относительно текущих значений.