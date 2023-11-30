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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
Но делать последовательные логические выводы машины не смогут ещё долго.

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Ресурс CNBC достаточно подробно следил за высказываниями основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на недавней конференции DealBook в Нью-Йорке, чтобы выделить в них оценку перспектив развития современных систем искусственного интеллекта. По мнению генерального директора NVIDIA, эти системы в течение пяти лет должны научиться проходить типовые тесты не хуже среднестатистического человека.

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Источник изображения: NVIDIA

Не отказал основатель NVIDIA себе и в удовольствии поведать о своей причастности к успеху стартапа OpenAI, создавшего популярный чат-бот ChatGPT. Одну из первых суперкомпьютерных систем для искусственного интеллекта на базе компонентов NVIDIA эта компания поставила OpenAI ещё до того, как в 2018 году компанию покинул Илон Маск (Elon Musk). Именно он настоял на поставке данной суперкомпьютерной системы, по словам Хуана.

Недавний скандал с отставкой Сэма Альтмана (Sam Altman) с поста генерального директора OpenAI основатель NVIDIA объяснил наличием слабых мест в управлении компанией. По крайней мере, созданная им NVIDIA существует более 30 лет, и если бы структура управления не была устойчивой с самого начала, то могло бы случиться всё что угодно.

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Ранжировать компании в сегменте искусственного интеллекта руководитель NVIDIA отказался, назвав их своими друзьями. Отрасли предстоит преодолеть путь в несколько лет, по его словам, прежде чем будет создан так называемый «сильный искусственный интеллект». Сейчас существующие системы продвинулись в отдельных задачах типа распознавания и восприятия информации, но многоэтапные логические выводы они делать не могут, и над решением этой задачи в ближайшие годы будут работать многие исследователи и компании.

#дженсен хуанг
2
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kilobait3
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