Как минимум дюжина животных умерла в лабораториях.

Стартап Neuralink Илона Маска (Elon Musk) сейчас готовится к проведению первых испытаний мозгового импланта на людях, но в истории подобных экспериментов есть и клинические опыты на животных, включая обезьян. По информации Bloomberg, на упрёки зоозащитников по поводу смерти 12 обезьян в результате экспериментов Neuralink глава и основатель компании заявил, что данные животные всё равно были обречены из-за наличия у них неизлечимых болезней, и подобный состав подопытных намеренно подбирался на ранних стадиях экспериментов.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

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Общественности известно как минимум о восьми случаях эвтаназии обезьян в научной лаборатории, где проводились ранние эксперименты Neuralink. Все эти процедуры были согласованы с ветеринарами после оценки состояния животных как до, так и после имплантации чипа в черепную коробку. На более поздних этапах Neuralink построила собственные лабораторные помещения для экспериментов в Калифорнии, и Маск назвал условия содержания в них животных «райскими». Подопытным предоставляется достаточно питания и жизненного пространства, у них есть игрушки и даже возможность смотреть телевизор.