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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA не прочь обзавестись третьим контрактным производителем чипов
Даже если это снова будет TSMC, но со своими американскими предприятиями.

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Ведущий технологической конференции UBS, интересы NVIDIA на которой представляла финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), попытался прямо выяснить, собирается ли этот разработчик чипов воспользоваться услугами новых подрядчиков в сфере выпуска полупроводниковых компонентов, открыто упомянув Intel в качестве такого нового партнёра.

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Источник изображения: NVIDIA

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Можно сказать, что «провокация не удалась», поскольку представительница NVIDIA в ходе ответа на этот вопрос пустилась в рассуждения о том, что у компании и сейчас «много великолепных партнёров» в сфере выпуска чипов на контрактной основе. Помимо TSMC, компания продолжает пользоваться и услугами Samsung, как подчеркнула Колетт Кресс. При этом NVIDIA не возражает против появления третьего партнёра. Впрочем, она добавила, что использование услуг американских предприятий TSMC в США тоже может быть вариантом решения этой задачи. Это не появление третьего партнёра в полном смысле, но обеспечение выпуска продукции в другом регионе (относительно Тайваня или Южной Кореи). Привлечению другого подрядчика, как многозначительно резюмировала Колетт Кресс, ничего не мешает.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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