Даже если это снова будет TSMC, но со своими американскими предприятиями.

Ведущий технологической конференции UBS, интересы NVIDIA на которой представляла финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), попытался прямо выяснить, собирается ли этот разработчик чипов воспользоваться услугами новых подрядчиков в сфере выпуска полупроводниковых компонентов, открыто упомянув Intel в качестве такого нового партнёра.

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Источник изображения: NVIDIA

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Можно сказать, что «провокация не удалась», поскольку представительница NVIDIA в ходе ответа на этот вопрос пустилась в рассуждения о том, что у компании и сейчас «много великолепных партнёров» в сфере выпуска чипов на контрактной основе. Помимо TSMC, компания продолжает пользоваться и услугами Samsung, как подчеркнула Колетт Кресс. При этом NVIDIA не возражает против появления третьего партнёра. Впрочем, она добавила, что использование услуг американских предприятий TSMC в США тоже может быть вариантом решения этой задачи. Это не появление третьего партнёра в полном смысле, но обеспечение выпуска продукции в другом регионе (относительно Тайваня или Южной Кореи). Привлечению другого подрядчика, как многозначительно резюмировала Колетт Кресс, ничего не мешает.