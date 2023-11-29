реклама
Исходом основателей, сокращением персонала и приостановкой испытаний беспилотных такси в США последствия октябрьского наезда на пешехода в Сан-Франциско могут не ограничиться, как поясняет Financial Times. Головная компания General Motors, которая владеет примерно 80% акций стартапа, рассматривает возможность сокращения финансирования этого разработчика беспилотных такси.
реклама
В последнее время профильные расходы варьировались от $500 до $700 млн в квартал, и за первые три квартала текущего года Cruise принесла GM около $1,9 млрд убытков. В конце сентября компания располагала запасом денежных средств в размере около $1,5 млрд, что при нынешних темпах списания расходов означает, что к середине следующего года ей потребуется привлекать новые средства на развитие. Конечно, у Cruise есть соглашение с финансовым крылом GM, подразумевающее открытие кредитной линии на $4,3 млрд, но терпение инвесторов начинает заканчиваться. У них больше нет уверенности в том, что именно Cruise будет способствовать достижению выручкой GM годового объёма в $80 млрд к концу десятилетия. Пока ПО для автопилота приносит корпорации одни убытки, а до конца десятилетия осталось только шесть лет. Уже на этой неделе GM может объявить о сокращении расходов на Cruise.