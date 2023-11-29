Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
Для предсерийных машин это нормально.

реклама

На этой неделе Tesla формально начнёт поставки товарных электромобилей Cybertruck, которые были представлены ещё четыре года назад, но попали на конвейер предприятия в Техасе только в этом году. Представители ресурса Electrek оказались среди тех очевидцев, которым удалось близко изучить внешность выставочного экземпляра Tesla Cybertruck — одного из нескольких, распределённых для ознакомления клиентов по североамериканскому континенту.

реклама

Источник изображения: Electrek

Фоторепортаж источника позволяет убедиться, что на конкретном экземпляре равномерность зазоров между кузовными панелями не всегда достигается. Если в случае с разъёмными деталями вроде крышки грузового отсека это может объясняться наличием относительных степеней свободы, то в месте примыкания передней панели к левому переднему крылу очевидный перекос говорит уже об огрехах сборки.

Источник изображения: Electrek

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Подобные проблемы для предсерийных экземпляров являются обычной практикой, но в случае с Tesla Cybertruck отладка технологических процессов усугубляется наличием внешних кузовных панелей из нержавеющей стали, которая тяжело поддаётся механической обработке. Окрашивать же их вообще проблематично, поэтому Tesla и сторонние сервисы будут предлагать услуги по нанесению на кузов цветной плёнки, которая придаст некоторое визуальное разнообразие автопарку электрических пикапов этой модели.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Северной Америке люди выстраиваются в очереди, чтобы просто посмотреть на Cybertruck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
7
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
20
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
18

Сейчас обсуждают

Иван Кузнецов
07:16
Забавно. А откуда тебе это известно? Из самых честных западных и укросми? У меня, к примеру, иная инфорация, основанная на инженерном анализе повреждений.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Горниил Ара
07:14
Очевидно, что вброс, без фактов и ссылок на первоисточники откуда взяли инфу, следовательно написанное просто «вымысил админа» и воспринимать это как «действительность» может только недолекий, у СОНИ...
Sony PlayStation может обанкротиться
Горниил Ара
07:13
Очевидно, что вброс, без фактов и ссылок на первоисточники откуда взяли инфу, следовательно написанное просто «вымысил админа» и воспринимать это как «действительность» может только недолекий, у СОНИ...
Sony PlayStation может обанкротиться
Megard
07:09
Какой гениальный мальчик, далеко пойдет!
Шестнадцатилетний сын Рамзана Кадырова стал куратором батальона Минобороны России
Горниил Ара
07:07
Не так много? Ты приколист? По соотношением чего «не так много» всего мира? Или конкретной страны? В Россий очень и очень много фанатов, и ты может удивишься но Россия одна из лидирующих в Европпе по ...
Sony PlayStation может обанкротиться
Всеволод Папшев
06:56
Что-то слишком красное всё. Ха-ха.
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
Илья Ковалёвъ
06:53
Когда нвидия научится тянуть свои же технологии без катастрофического падения ФПС, а не только деньги за них брать - не буду.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Александр Кузнецов
06:10
Ну вот! Теперь окажется, что модные навороты на оружии это лишний вес и избыточная сложность.
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
Александр Кузнецов
06:07
Если В-21 может вести с собой группу Беспилотников , то наверное мог бы прикрыться таким беспилотником от удара ракеты. Такой вариант нельзя исключать. И к тому-же на радарах это будет групповая цель...
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
Фауст Гете
06:01
Капитализм это просто черная чума для жизни.. все сводится к животным вещам и капиталу. Знаете что самое страшное?? Дальше нас ждёт роботизация труда, но если вы думаете, что все будет как в мульти...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем