Для предсерийных машин это нормально.

На этой неделе Tesla формально начнёт поставки товарных электромобилей Cybertruck, которые были представлены ещё четыре года назад, но попали на конвейер предприятия в Техасе только в этом году. Представители ресурса Electrek оказались среди тех очевидцев, которым удалось близко изучить внешность выставочного экземпляра Tesla Cybertruck — одного из нескольких, распределённых для ознакомления клиентов по североамериканскому континенту.

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Источник изображения: Electrek

Фоторепортаж источника позволяет убедиться, что на конкретном экземпляре равномерность зазоров между кузовными панелями не всегда достигается. Если в случае с разъёмными деталями вроде крышки грузового отсека это может объясняться наличием относительных степеней свободы, то в месте примыкания передней панели к левому переднему крылу очевидный перекос говорит уже об огрехах сборки.

Источник изображения: Electrek

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Подобные проблемы для предсерийных экземпляров являются обычной практикой, но в случае с Tesla Cybertruck отладка технологических процессов усугубляется наличием внешних кузовных панелей из нержавеющей стали, которая тяжело поддаётся механической обработке. Окрашивать же их вообще проблематично, поэтому Tesla и сторонние сервисы будут предлагать услуги по нанесению на кузов цветной плёнки, которая придаст некоторое визуальное разнообразие автопарку электрических пикапов этой модели.