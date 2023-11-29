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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron выручит по итогам текущего квартала чуть больше, чем рассчитывала изначально
Но операционные расходы вырастут на 10%.

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Завтра в календаре американского производителя микросхем памяти Micron Technology завершается первый фискальный квартал нового года. По данным Reuters, руководство компании на мероприятии UBS уже поделилось своими ожиданиями от итогов деятельности за указанный период. С одной стороны, операционные расходы в уходящем квартале оказались на 10% выше, чем планировалось изначально, они могут достичь $990 млн. Во многом такое увеличение обусловлено графиком выделения средств на исследования и разработки, так что это, в какой-то мере, инвестиции в будущее.

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Источник изображения: Micron Technology

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Выручка Micron при этом должна достичь $4,7 млрд вместо ожидавшихся ранее $4,4 млрд. Завершить квартал без убытков вряд ли получится, но они хотя бы окажутся меньше, чем ожидалось: в районе $1 на одну акцию вместо заложенных в прогноз $1,07. Запасы готовой продукции приходят в норму, цены на неё растут, и это позволяет руководству компании рассчитывать на улучшение рыночной ситуации в обозримой перспективе.

#аналитика #финансы #полупроводники #micron
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