Торг уместен, если речь идёт о зрелых техпроцессах.

Рынок полупроводниковых компонентов, если говорить о наиболее массовой продукции, выпускаемой по зрелым техпроцессам, сейчас переживает затоваривание, вызванное спадом спроса после пандемии. Спрос на смартфоны и даже электромобили не растёт такими темпами, на которые рассчитывали производители, поэтому и запасы чипов им пополнять надо в ограниченных объёмах. Соответственно, разработчики уменьшают количество заказываемых контрактным производителям чипов.

По данным ресурса DigiTimes, китайские контрактные производители типа SMIC и HSMC, в силу обстоятельств вынужденные концентрироваться на достаточно зрелых технологических нормах, задумались о снижении цен на свои услуги, которые в период пандемии активно росли.

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Источник изображения: SMIC

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По большому счёту, на рынке контрактных услуг нет такого дефицита мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографии, который наблюдается в сфере передовых техпроцессов. Спрос в этом сегменте мог оказаться ниже предложения, а потому производители чипов решили стимулировать его, снижая цены на свои услуги. Тайваньская TSMC находится в более привилегированном положении, поскольку предлагает передовые техпроцессы, спрос на которые превышает предложение, а потому может придерживаться менее гибкой ценовой политики, чем китайские коллеги.