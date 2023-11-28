Чтобы поднимать национальную полупроводниковую промышленность с колен.

В середине восьмидесятых годов прошлого века японские производители контролировали до половины мирового рынка полупроводниковых компонентов, но теперь их доля сжалась до 10%, а технологическую отсталость без помощи иностранных партнёров уже не победить. По этой причине созданная для освоения выпуска в Японии 2-нм и более совершенных чипов компания Rapidus выбрала себе в качестве технологических доноров американскую IBM, бельгийскую Imec и один из французских исследовательских институтов.

В то же время, как поясняет Reuters, молодому и амбициозному японскому контрактному производителю нужны опытные кадры. Последних она готова искать среди ветеранов японской отрасли, а смену им готовить и через сотрудничество с иностранными партнёрами. Пока численность персонала Rapidus не превышает 250 человек, но группа молодых сотрудников уже отправилась в штат Нью-Йорк для стажировки в IBM.

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Источник изображения: Reuters

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По словам руководства Rapidus, компания готова возвращать из-за рубежа специалистов, которые покинули страну в период медленной деградации местной полупроводниковой промышленности, и теперь хотели бы поработать ей во благо. Компания не сможет довольствоваться только позаимствованными технологиями, поэтому ей потребуются компетентные кадры для проведения собственных разработок.