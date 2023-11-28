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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские производители начали искать альтернативу китайскому графиту
И прочим минералам.

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С первого декабря китайские власти вводят требования к лицензированию экспортных поставок графита — материала, который необходим для изготовления электродов тяговых аккумуляторов. Япония получает более 80% природного графита из Китая, и хотя новые правила напрямую не подразумевают запрет на поставки этого минерала в Японию, ритмичность поставок может быть нарушена из-за бюрократических проволочек. По данным Nikkei Asian Review, японские производители тяговых аккумуляторов и электротехники начали искать альтернативу поставкам сырья из Китая, поскольку власти Поднебесной всё чаще ограничивают экспорт по тем позициям, в которых занимают доминирующее положение на мировом рынке.

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Источник изображения: Reuters

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Китай производит 70% поставляемого на мировой рынок графита, поэтому японским компаниям будет не так просто найти замену. Многие из них смотрят в сторону Африки и Южной Америки, а Mitsubishi Chemical Group готова расширять собственное производство на территории Китая, Panasonic же рассчитывает на сотрудничество с канадскими партнёрами. Цены на графит в результате экспортных ограничений Китая неизбежно вырастут, и это станет вызовом для производителей тяговых аккумуляторов. Некоторые из них готовы создавать на территории Японии предприятия по переработке старых аккумуляторов с целью получения вторичного сырья. Власти страны готовы выделить до $1,74 млрд субсидий на развитие выпуска аккумуляторов на территории Японии. Часть средств может достаться компаниям, которые собираются наладить выпуск искусственного графита. Южнокорейские производители оказались в схожей ситуации, и они намереваются экспериментировать с производством искусственного графита посредством переработки каменноугольной смолы, которую могут получать локально.

#китай #санкции #япония #графит
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