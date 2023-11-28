Красивое?

Считанные дни остаются до презентации Tesla, на которой компания после четырёх лет подготовки к массовому производству приступит к поставке первых экземпляров электрического пикапа Cybertruck клиентам. Очередь на получение машин растянулась на несколько лет, если исходить из количества предварительных заявок и намерений компании выпускать не более 125 000 машин в год на начальном этапе. Как поясняет Electrek, даже чтобы просто сфотографироваться с товарным экземпляром Cybertruck, жители Северной Америки готовы выстаивать в длинной очереди. Представительства Tesla по всему континенту уже выставили образцы Cybertruck в своих салонах, хотя купить эти пикапы пока нельзя.

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Источник изображения: Cyber Natural, X

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Как отмечают очевидцы, на предприятии в Техасе, где налажена сборка долгожданной новинки, накануне было замечено не менее 25 товарных машин. Если добавить к ним более десяти экземпляров, распределённых между представительствами Tesla в США и Канаде, то можно говорить о нескольких десятках выпущенных пикапов. Кроме того, в программе тестирования уже участвуют сотни таких машин, если верить неофициальным данным, поэтому производство неуклонно набирает обороты, хотя и не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям.