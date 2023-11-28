Но некоторым клиентам придётся долго ждать своих заказов.

Издание Tom’s Hardware Guide сообщает, что эксперты Omdia рассчитывают на способность NVIDIA по итогам текущего года поставить своим клиентам не менее 650 000 ускорителей H100 и A100. В статистику попали преимущественно провайдеры облачных услуг, и крупнейшими клиентами компании на этом направлении должны стать Meta и Microsoft, каждая из которых претендует на получение 150 000 ускорителей NVIDIA.

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Источник изображения: Omdia, Tom’s Hardware Guide

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Примечательно, что шестёрку крупнейших получателей ускорителей NVIDIA замыкает китайская Tencent с 50 000 запланированных по итогам года ускорителей H100, хотя в отношении китайских клиентов с октября прошлого года действуют санкции, не позволяющие поставлять им напрямую немодифицированные H100 и A100. Производителям серверного оборудования для реализации на корпоративном рынке ускорители NVIDIA достаются в минимальных количествах, поэтому сроки ожидания заказов по некоторым решениям растягиваются до одного года. По мнению экспертов Omdia, общий оборот серверного рынка к 2027 году почти удвоится относительно нынешних $115 млрд в год.