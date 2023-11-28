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Издание Tom’s Hardware Guide сообщает, что эксперты Omdia рассчитывают на способность NVIDIA по итогам текущего года поставить своим клиентам не менее 650 000 ускорителей H100 и A100. В статистику попали преимущественно провайдеры облачных услуг, и крупнейшими клиентами компании на этом направлении должны стать Meta и Microsoft, каждая из которых претендует на получение 150 000 ускорителей NVIDIA.
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Примечательно, что шестёрку крупнейших получателей ускорителей NVIDIA замыкает китайская Tencent с 50 000 запланированных по итогам года ускорителей H100, хотя в отношении китайских клиентов с октября прошлого года действуют санкции, не позволяющие поставлять им напрямую немодифицированные H100 и A100. Производителям серверного оборудования для реализации на корпоративном рынке ускорители NVIDIA достаются в минимальных количествах, поэтому сроки ожидания заказов по некоторым решениям растягиваются до одного года. По мнению экспертов Omdia, общий оборот серверного рынка к 2027 году почти удвоится относительно нынешних $115 млрд в год.