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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn потратит $1,5 млрд на расширение своего производства в Индии
Об этом стало известно из официальной заявки.

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По информации CNBC, из поданных тайваньским властям документов на этой неделе стало известно, что компания Foxconn намеревается потратить ещё $1,5 млрд на расширение своего производства на территории Индии. Эквивалентная сумма в индийских рупиях будет направлена на «операционные нужды» компании в этой стране.

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Источник изображения: Getty Images

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Foxconn уже располагает действующими предприятиями в штатах Карнатака и Телангана, в каком именно регионе Индии будут реализованы дополнительные инвестиции, не уточняется. В этом году Foxconn вышла из совместного предприятия с компанией Vedanta, которое намеревалось наладить в Индии выпуск полупроводниковых компонентов. Партнёры рассчитывали вложить в этот проект $19,5 млрд, но условия его реализации не устраивали индийские власти, а отсутствие у Vedanta опыта в соответствующей сфере ставило под сомнение успех предприятия. На территории Индии Foxconn преимущественно собирает технику Apple.

#foxconn #индия
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