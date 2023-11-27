Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix рассматривает возможность "склейки" чипов памяти для видеокарт
Многоярусная компоновка обходится дороже.

реклама

Хотя на заре существования памяти типа HBM компания AMD охотно использовала её в своих флагманских игровых видеокартах, этот компонент прижился только в ускорителях вычислений, где оправдывал свою высокую стоимость адекватным быстродействием. Как поясняет Business Korea, в следующем году компания SK hynix готова будет поделиться результатами своих экспериментов по использованию новой для отрасли по выпуску микросхем памяти компоновки «2.5 Fan-out», которая может найти применение при выпуске GDDR для видеокарт новых поколений.

реклама

Источник изображения: SK hynix

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Технологически такая компоновка подразумевает соединение двух микросхем памяти одной из граней для повышения пропускной способности интерфейса. Поскольку интеграция происходит в одной плоскости, то высота микросхем почти не увеличивается. Такой метод интеграции является более дешёвой альтернативой HBM с её вертикальным объединением до восьми микросхем памяти. Методику «2.5D Fan-out» компания TSMC начала применять ещё в 2016 году, а Samsung взяла её на вооружение в этом квартале, но до этого речь шла об объединении разнородных чипов, а не идентичных микросхем памяти.

#видеокарты #hbm #sk hynix #gddr
Источник: businesskorea.co.kr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Китайский» ускоритель NVIDIA H20 может задержаться до следующего квартала
До конца десятилетия рынок памяти типа HBM будет расти на 52% ежегодно
Выручка NVIDIA от реализации ускорителей вычислений в прошлом квартале выросла в 4,7 раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
59
Обзор игровой мыши Acer OMW121
10
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
32
Демографическая яма в России и как с ней бороться
97
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
29
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+

Сейчас обсуждают

Артур Сеферов
11:19
Не содержательная статья. Нет характеристик, цыфр, сравнений. Сплошная бездарная пропоганта по принципу - Наше. Авиокомпании будут брать лучшие самолеты либо более выгодные. Хотя из-за санкций может ...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
wild cat
11:17
Автор, Вы только что поддержали версию NATO/USA, что Россия агрессивное государство. А вот NATO/USA миролюбивые. И не собирались уничтожить Россию. Поэтому их боевая техника рассчитана не на Российски...
Техника ВС России морозоустойчивая и это главное её преимущество - заявил военный эксперт Кнутов
Umid Xaydarov
11:16
вы чё двны? ВАСЯ какие батарейки??????????????????????????????????????????????????? щя ЛЮБАЯ беспроводная мышь от 1к идёт с акумом.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Пузо
11:09
Ты в игры играешь или на зеркальные лужи онанируешь?
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Deneb inside
11:05
Хоть одна позитивная новость
Собака с тяжелым диагнозом теперь может бегать благодаря 3D-печати
Сергей Медведев
11:03
НАСА в данном случае генеральный подрядчик. А по простому - просто дармоед, который ничего не делает.Точнее говоря только и делает что много отписок и надуваю щёки. Бурление в 2000х доткомов кто помн...
Tesla Model 3 признана наименее надежным автомобилем
Адри Купри
11:01
Хз хз, мне хbox series S, очень заходит, так как нужна всего лишь для одной игры которой нет на пк - NHL.
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
Артём Николаев
10:57
Да это как с версиями софта - погнались за циферками и маркетингом. Раньше поколения разительно отличались, как поршневые от реактивных. Теперь же каждый новый самолёт якобы открывает поколение.
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
ЧAТO-БOT
10:49
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
В Конгрессе США выразили сомнении в возможности согласовать финансирование Украины до конца года
tonx92
10:47
Вообще не понятно для чего покупать материнки амд на чипсетах а серии домой, они же. Совсем мертвые, там цепи питания не рассчитаны на горячие камни амд и версия pci всратая. В мать из сборки даже вид...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем