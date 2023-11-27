И уже к 2027 году сократит 30% рабочих.

В этом году молодой китайский автопроизводитель NIO заявил о необходимости сокращения 10% персонала, поскольку ослабевающий спрос на электромобили в сочетании с макроэкономическими проблемами и усиливающейся конкуренцией не оставляют компании иного выбора. По данным South China Morning Post, руководство основанной в 2014 году китайской компании NIO поделилось планами по дальнейшей оптимизации численности персонала. Так, к 2027 году она собирается сократить до 30% рабочих на своих автосборочных предприятиях, а в период до 2025 года уменьшить численность управляющих сотрудников в два раза. Многие функции менеджеров нижнего и среднего звена будут поручены системам искусственного интеллекта. В идеале, как считают представители NIO, искусственный интеллект должен будет принимать до 80% управленческих решений на производстве.

реклама

Источник изображения: NIO

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В какой-то неопределённой перспективе NIO хотела бы полностью автоматизировать процесс производства электромобилей. В этом стремлении она не одинока, ведь если вспомнить заявления возглавляющего Tesla Илона Маска (Elon Musk), то он в идеале хотел бы добиться того, чтобы «машины производили машины». Человекоподобные роботы Optimus, помимо прочего, найдут своё применение на предприятиях Tesla, хотя с точки зрения автоматизации производства специализированные промышленные роботы гораздо эффективнее человекоподобных.