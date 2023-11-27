Речь пойдёт о необходимости сдерживания проявлений антисемитизма в Сети.

Как сообщает Bloomberg, сегодня американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) проведёт встречу в закрытом формате с президентом Израиля Ицхаком Герцогом (Isaac Herzog) и родственниками заложников, удерживаемых ХАМАС на территории сектора Газа, чтобы прояснить ситуацию с его недавней поддержкой твита, обвиняющего представителей Израиля в разжигании ненависти к представителям белой расы. Ситуация усугубилась тем, что организация Media Matters обвинила Маска в продвижении неонацистского контента на страницах социальной сети X, после чего он подал на неё в суд, поскольку из-за этого скандала от услуг компании начали отказываться крупные рекламодатели вроде IBM и Apple.

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Источник изображения: Getty Images

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Встреча с израильтянами, как ожидается, будет посвящена обсуждению необходимости сдерживания проявлений антисемитизма в онлайн-среде. Владелец социальной сети X является сторонником свободы слова даже в её крайних проявлениях, и пока сложно судить, как Илон Маск будет способствовать сдерживанию распространения антисемитских и исламофобских высказываний на страницах этой платформы.