Обновление ПО уже тестируется на машинах сотрудников компании.

По информации ресурса Electrek, компания Tesla недавно начала распространять на эксплуатируемые сотрудниками электромобили этой марки программное обновление FSD v12, которое характеризуется активным использованием нейросетей для совершенствования бортовых систем помощи водителю. По сути, им доверяется обучение этих систем, хотя до последнего времени участие человека в этом процессе было его неотъемлемой частью.

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Источник изображения: Tesla

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Специалисты Tesla и подрядных компаний участвовали в обучении системы распознавания образов, они программировали автоматику на определённую последовательность действий в тех или иных ситуациях, но теперь эти функции будут доверены нейронным сетям. Обновление FSD v12 на следующем этапе должно попасть на машины участников программы бета-тестирования, являющихся обычными автовладельцами. Это расширит охват автопарка Tesla и ускорит обучение соответствующих систем. Впрочем, до внедрения такого ПО на абсолютно всех эксплуатируемых электромобилях Tesla, выпущенных с 2016 года, всё равно ещё пройдёт немало времени. В середине этого года Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что полный автопилот будет реализован к концу текущего года, но теперь очевидно, что это обещание в очередной раз не будет выполнено. С другой стороны, какой-то прогресс в этой сфере всё равно наблюдается.