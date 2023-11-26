Удалёнкой сыт не будешь.

Пандемия сделала нормой удалённую или гибридную форму работы, когда сотруднику нет нужды появляться в офисе на протяжении всей рабочей недели. Япония не стала исключением, и некоторые компании отказались от требований к постоянному присутствию сотрудников в офисе, но столкнулись с проблемами психологического характера, поскольку постоянно находящиеся в изоляции от коллектива сотрудники начали страдать от расстройств. Как поясняет Nikkei Asian Review, некоторые компании в Японии начали вводить дополнительную оплату труда для тех сотрудников, которые регулярно приезжают в офис, и даже на обед ходят в сопровождении друг друга.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Например, один из японских стартапов, который сохранил гибридную форму работы даже после завершения пандемии, теперь готов платить по $13 премии в день за нахождение сотрудника в офисе, а совместный поход на обед даёт каждому из сотрудников ещё по $3 бонуса. При этом находиться в офисе необходимо не менее четырёх часов в день, а бонусы выдаются не более чем за десять дней в месяц. Такая система предотвращает злоупотребление нахождением в офисе сотрудниками, желающими заработать больше. Работодатель считает, что подобные расходы оправдывают себя в том случае, если компании в результате не нужно будет оплачивать лечение психических расстройств персонала.

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Тем сотрудникам, которым для посещения офиса приходится преодолевать существенное расстояние, отныне возмещаются дорожные расходы. Конечно, подобная практика не стала в Японии повсеместной, и крупные корпорации наверняка проявляют минимальную гибкость в вопросе оплаты труда и внесения изменений в свой внутренний трудовой распорядок.