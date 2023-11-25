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Новости Hardware Алексей Сычёв
Деятельностью NVIDIA заинтересовались антимонопольщики Евросоюза, Франции и Китая
С учётом занимаемого положения на рынке, это было предсказуемо.

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Сентябрьские обыски во французском офисе NVIDIA были лишь «первой ласточкой», как даёт понять Reuters со ссылкой на официальные заявления компании. Разработчик графических процессоров и ускорителей вычислений получил запросы на предоставление информации о своей деятельности на этих рынках от антимонопольных органов Франции, Евросоюза и КНР. Помимо информации о продажах продукции, регуляторы заинтересованы в получении данных о попытках NVIDIA обеспечить стабильные поставки.

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Источник изображения: NVIDIA

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Учитывая, что NVIDIA контролирует более 80% рынка ускорителей вычислений, которые сейчас востребованы на фоне бума систем генеративного искусственного интеллекта, не приходится удивляться интересу к её деятельности со стороны регулирующих органов как отдельных стран, так и целого региона. Компания поясняет, что готова к получению аналогичных запросов и от государственных органов других стран.

#nvidia #китай #евросоюз #франция #антимонопольщики
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