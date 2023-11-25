С учётом занимаемого положения на рынке, это было предсказуемо.

Сентябрьские обыски во французском офисе NVIDIA были лишь «первой ласточкой», как даёт понять Reuters со ссылкой на официальные заявления компании. Разработчик графических процессоров и ускорителей вычислений получил запросы на предоставление информации о своей деятельности на этих рынках от антимонопольных органов Франции, Евросоюза и КНР. Помимо информации о продажах продукции, регуляторы заинтересованы в получении данных о попытках NVIDIA обеспечить стабильные поставки.

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Источник изображения: NVIDIA

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Учитывая, что NVIDIA контролирует более 80% рынка ускорителей вычислений, которые сейчас востребованы на фоне бума систем генеративного искусственного интеллекта, не приходится удивляться интересу к её деятельности со стороны регулирующих органов как отдельных стран, так и целого региона. Компания поясняет, что готова к получению аналогичных запросов и от государственных органов других стран.