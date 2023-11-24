SK hynix на буме искусственного интеллекта поднялась до 35% рынка DRAM.

Прежде чем начать разбирать прогноз Omdia, опубликованный на страницах сайта Business Korea, договоримся, что в контексте этого и подобных материалов под памятью типа HBM мы будем понимать микросхемы любого поколения, включая новейшие HBM3 и HBM3e, а не только первого, как это может показаться. Итак, специалисты Omdia считают рынок DRAM в целом одним из главных выгодополучателей от наблюдаемого сейчас бума систем искусственного интеллекта. Если до конца десятилетия рынок DRAM в целом будет расти на 21% в год в среднем, то для HBM средний темп прироста составит 52% в год.

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Источник изображения: SK hynix

По итогам текущего года HBM может занять до 10% рынка DRAM в денежном выражении, а к 2027 году она перевалит за рубеж 20%. Микросхемы HBM в среднем в 5-7 раз дороже более традиционных типов DRAM, а цикл их обновления ограничен одним или двумя годами, поэтому обороты этого сегмента рынка довольно высоки. К слову, исключительное право снабжать своей памятью HBM ускорители вычислений NVIDIA уже позволило южнокорейской компании SK hynix по итогам прошлого квартала занять 35% рынка DRAM, что для этого производителя является историческим максимумом.

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Сейчас производители HBM завалены заказами до конца следующего года, и если даже в течение соответствующего периода им удастся удвоить объёмы выпуска этой продукции, спрос всё равно будет опережать предложение в обозримом будущем. При этом выйти на этот рынок смогут только высокотехнологичные компании, сейчас его делят между собой SK hynix, Samsung и Micron, но NVIDIA пока закупает память только у первой из них. Этот бизнес может быть выгодным, если тщательно следить за уровнем брака и регулярно осваивать выпуск более быстрой памяти, что тоже будет непросто для новых игроков на первых порах.