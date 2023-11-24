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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индийские власти планируют ввести ответственность за распространение видео, созданных по технологии deepfake
Предложения в этой сфере будут сформулированы в ближайшие недели.

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Министр информационных технологий Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw), как сообщает Reuters, заявил о намерениях индийских властей в течение нескольких недель разработать черновой вариант правил, регламентирующих ответственность за создание или распространение видео, созданных по технологии deepfake. Последняя подразумевает использование систем искусственного интеллекта для создания реалистичных видео, изображающих события, которых в действительности не было.

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Источник изображения: Reuters

Власти Индии выразили озабоченность возможностью негативного влияния данных видео на общество. Они не одиноки в данных опасениях, власти США недавно обязали разработчиков систем искусственного интеллекта раскрывать перед правительством всю информацию об угрозах, которые они несут, прежде чем делать её достоянием общественности. Власти Европы черновой вариант законопроекта, регулирующего использование искусственного интеллекта, будут утверждать в следующем месяце, а ООН создала наблюдательный совет, в чьи полномочия будет входить контроль за распространением систем искусственного интеллекта.

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Индийские чиновники хотят предусмотреть в законодательстве ответственность как для создателей фальшивых видео с помощью технологий deepfake, так и для распространителей в лице социальных сетей и интернет-платформ.

#искусственный интеллект #индия #законопроект
2
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08:06
Это уже бесполезно.
Индийские власти планируют ввести ответственность за распространение видео, созданных по технологии deepfake
ManLee
08:05
Идиоты штоле ? Может тогда запретить саму технологию ? и наказывать тех, кто её разрабатывает... А то как с наркотиками...
Индийские власти планируют ввести ответственность за распространение видео, созданных по технологии deepfake
seedkls
08:03
19к это дешманчик с маленькой областью печати. Так сказать поиграться. 5к долларов стоит тот, который и не проф, но и не игрушка уже.
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