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Министр информационных технологий Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw), как сообщает Reuters, заявил о намерениях индийских властей в течение нескольких недель разработать черновой вариант правил, регламентирующих ответственность за создание или распространение видео, созданных по технологии deepfake. Последняя подразумевает использование систем искусственного интеллекта для создания реалистичных видео, изображающих события, которых в действительности не было.
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Власти Индии выразили озабоченность возможностью негативного влияния данных видео на общество. Они не одиноки в данных опасениях, власти США недавно обязали разработчиков систем искусственного интеллекта раскрывать перед правительством всю информацию об угрозах, которые они несут, прежде чем делать её достоянием общественности. Власти Европы черновой вариант законопроекта, регулирующего использование искусственного интеллекта, будут утверждать в следующем месяце, а ООН создала наблюдательный совет, в чьи полномочия будет входить контроль за распространением систем искусственного интеллекта.
Индийские чиновники хотят предусмотреть в законодательстве ответственность как для создателей фальшивых видео с помощью технологий deepfake, так и для распространителей в лице социальных сетей и интернет-платформ.