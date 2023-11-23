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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom завершила сделку по покупке VMware за $69 млрд
На согласование ушло «всего» полтора года.

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Долгие 18 месяцев номинально американская корпорация Broadcom собирала разрешения антимонопольных органов различных стран на покупку активов разработчика систем виртуализации VMware, и взаимодействие с китайскими чиновниками затянулось сильнее всего, но вчера вечером долгожданное согласование было пройдено, и агентство Bloomberg к утру сообщило об успешном завершении сделки, которая в изначальном варианте потребовала бы от Broadcom около $61 млрд, но в конечном итоге сумма выросла до $69 млрд.

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Источник изображения: Broadcom

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Около $28,4 млрд из этой суммы Broadcom пришлось одолжить. Новому владельцу бизнеса придётся не только пополнить оборотный капитал VMware, но и погасить долги этой компании, а также понести сопутствующие сделке накладные расходы. Китайские регуляторы, которые своё одобрение высказали уже после встречи Джозефа Байдена (Joseph Biden) и Си Цзиньпина (Xi Jingpin) в США, поставили ряд условий, выполнение которых открывает дорогу к заключению сделки. Программное обеспечение VMware должно продолжать полноценную работу на оборудовании, не содержащем компонентов Broadcom, и если последняя нарушит эти требования, то может подвергнуться штрафным санкциям.

#китай #сделка #broadcom #vmware
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