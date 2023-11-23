У компании есть альтернативы импортным поставкам.

Октябрьские санкции США были направлены на сдерживание развития китайской ИТ-отрасли в целом, но очевидно, что страдать от них способны и крупнейшие китайские компании, занимающиеся разработкой систем искусственного интеллекта. Как поясняет South China Morning Post, генеральный директор поискового гиганта Baidu Робин Ли Яньхон (Robin Li Yanhong) спокойно прокомментировал тему недавних санкций, заявив о наличии у компании достаточных резервов и альтернатив для развития своих систем на протяжении ближайших двух лет.

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Источник изображения: Handout

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Если с резервами всё более или менее понятно, ведь Baidu могла закупить необходимые ускорители NVIDIA или Intel до вступления в силу новых санкций США, то в отношении тех самых «альтернатив» ходят слухи о намерениях Baidu перейти к закупкам «импортозамещённых» ускорителей вычислений Huawei для собственных нужд. Глава компании лишь размыто пояснил, что эти самые «альтернативы» не могут считаться столь же продвинутыми, как импортные аналоги, но архитектура программных решений Baidu и гибкость используемых алгоритмов позволит добиться высокой эффективности и от данных компонентов. По крайней мере, это лучше, чем остаться совсем без ускорителей вычислений.