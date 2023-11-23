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Новости Hardware Алексей Сычёв
Иногда они возвращаются: Cruise перезапустит беспилотные такси в одном из городов США
Доверие планируется завоевать заново.

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До октябрьского наезда на пешехода в Сан-Франциско компания Cruise Automation успела на территории США выпустить на улицы нескольких крупных городов более шести сотен прототипов беспилотных такси на платформе электромобиля Chevrolet Bolt EV, но после несчастного случая второго октября поэтапно отказалась от их эксплуатации как без водителя за рулём, так и при его наличии. В этом месяце руководство компании покинули двое основателей Cruise, но Reuters сообщает, что сотрудники компании уже после этого были уведомлены о намерениях стартапа возобновить эксплуатацию беспилотных такси в одном из городов США в ближайшее время.

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Источник изображения: Cruise

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Это будет сделано, как поясняется в рассылке, чтобы поэтапно восстановить доверие потребителей к технологиям беспилотного управления транспортом Cruise, и запустить сервис и в других городах США. Вряд ли первым в этой очереди будет Сан-Франциско, поскольку власти Калифорнии после октябрьского инцидента отозвали у Cruise соответствующую лицензию. Зато перевозки могут возобновиться в Финиксе или Остине, хотя на этот счёт официальных комментариев нет. Попутно сотрудникам Cruise было сообщено, что некоторые из них потеряют работу к середине декабря.

#сша #автопилот #cruise #беспилотное такси
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