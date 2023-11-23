Озабоченность вызывают преимущественно факторы, актуальные в краткосрочной перспективе.

Положительные сигналы, посылаемые руководством NVIDIA инвесторам на квартальном отчётном мероприятии, по большому счёту оказались малозаметными, поскольку по итогам вчерашней торговой сессии акции компании снизились в цене почти на 3%. Некоторые аналитики объяснили это не только озабоченностью инвесторов по поводу возможного влияния антикитайских санкций на бизнес NVIDIA, но и коррекцией после роста акций в цене, который наблюдался с начала месяца. В любом случае, с начала текущего года курс акций NVIDIA вырос на 240%, и это ралли имело все шансы рано или поздно прерваться. При этом многие из опрошенных Seeking Alpha отраслевых аналитиков верят в потенциал дальнейшего роста ценных бумаг NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители Bank of America, в частности, заявили, что NVIDIA преодолела от силы 25% цикла обновления серверной инфраструктуры, а ёмкость соответствующего рынка в целом достигает внушительных $250 млрд. В ближайшие несколько лет компания будет получать как минимум стабильный доход в серверном сегменте, что не исключает вероятности некоторой коррекции курса её акций в обозримой перспективе. Влияние китайских санкций, по мнению экспертов, будет перекрываться спросом на других географических направлениях на протяжении основной части следующего года, как минимум.

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Аналитики Rosenblatt считают, что гибридный ускоритель вычислений GH200 (Grace Hopper) уже в следующем году позволит NVIDIA выручить несколько миллиардов долларов США. Бизнес компании по выпуску телекоммуникационных решений уже сейчас способен приносить до $10 млрд в год, а программное обеспечение и сопутствующие услуги могут формировать до $1 млрд выручки ежегодно. Представители Wedbush Securities убеждены, что набранного темпа генерации выручки NVIDIA хватит ещё на квартал или два, поскольку спрос продолжает существенно превышать предложение.