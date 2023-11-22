И уже готовит как минимум нескольких кандидатов на этот пост.

При жизни основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) история успеха компании прочно ассоциировалась с его личностью, но сменивший его на посту в 2011 году Тим Кук (Tim Cook) в этом отношении придерживался известного нейтралитета, но всячески старался сохранить и преумножить наследие своего предшественника. Британская певица Дуа Липа (Dua Lipa) недавно взяла у действующего главы Apple довольно подробное интервью, пара вопросов которого касалась темы поиска преемника для Тима Кука.

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Источник изображения: Apple

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Он отказался называть конкретные кандидатуры, но подчеркнул, что в Apple особое внимание уделяется подготовке и поиску преемников на пост руководителя компании. Это нужно делать заблаговременно хотя бы в силу непредсказуемости самой жизни, как пояснил Тим Кук. Он, разумеется, надеется, что с ним в ближайшие годы ничего не случится, но подготовка преемников входит в его обязанности. По крайней мере, при естественном ходе событий именно Тим Кук должен представить совету директоров несколько кандидатов на пост главы Apple, и уже среди них правление сделает выбор в пользу какого-то одного человека. 63-летний генеральный директор компании хотел бы видеть своим преемником выходца из Apple, а не постороннего человека. Впрочем, Кук не преминул добавить, что не представляет своей жизни без работы в Apple и пока не собирается на покой.