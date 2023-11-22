Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тим Кук хотел бы видеть своим преемником выходца из Apple
И уже готовит как минимум нескольких кандидатов на этот пост.

реклама

При жизни основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) история успеха компании прочно ассоциировалась с его личностью, но сменивший его на посту в 2011 году Тим Кук (Tim Cook) в этом отношении придерживался известного нейтралитета, но всячески старался сохранить и преумножить наследие своего предшественника. Британская певица Дуа Липа (Dua Lipa) недавно взяла у действующего главы Apple довольно подробное интервью, пара вопросов которого касалась темы поиска преемника для Тима Кука.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Он отказался называть конкретные кандидатуры, но подчеркнул, что в Apple особое внимание уделяется подготовке и поиску преемников на пост руководителя компании. Это нужно делать заблаговременно хотя бы в силу непредсказуемости самой жизни, как пояснил Тим Кук. Он, разумеется, надеется, что с ним в ближайшие годы ничего не случится, но подготовка преемников входит в его обязанности. По крайней мере, при естественном ходе событий именно Тим Кук должен представить совету директоров несколько кандидатов на пост главы Apple, и уже среди них правление сделает выбор в пользу какого-то одного человека. 63-летний генеральный директор компании хотел бы видеть своим преемником выходца из Apple, а не постороннего человека. Впрочем, Кук не преминул добавить, что не представляет своей жизни без работы в Apple и пока не собирается на покой.

#тим кук #интервью #генеральный директор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На первых порах Apple Vision Pro можно будет купить по предварительной записи только в фирменных магазинах
Совет директоров OpenAI отказался вернуть на пост генерального директора Сэма Альтмана
Инвесторы готовят иск к совету директоров OpenAI, а Microsoft не против возвращения Альтмана в эту компанию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
59
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

ЧAТO-БOT
13:40
Некроинцы, денег нет, но вы - держитесь!
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
ЧAТO-БOT
13:38
С Трампом? А чего тогда не с Елизаветой 2-й? И послать на предварительные переговоры самого Пэдалика Клычко, который умеет слышать разные голоса.
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом план мирного урегулирования
Bratken
13:38
Ну да, после четвертой пятая как-то не очень.
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
Lubitel 32
13:23
Судя по виду все проблемы этого продукта с перегревом возникают из за 1 слотового дизайна где на сам водоблок отвечающий за все отводится менее 10мм высоты в следствии чего нагретая жидкость просто не...
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Блейд
13:22
«Украинцы не сдаются», — Зеленский отреагировал на предложение сдать тест на наркотики
Столтенберг: НАТО не видят военной угрозы со стороны России на Балканах, но остаются начеку
Блейд
13:20
Конечно, как сказал Соловьёв, до Берлина дойдём, там посмотрим на ваше поведение. И надо ещё Калифорнию присоединить.
Столтенберг: НАТО не видят военной угрозы со стороны России на Балканах, но остаются начеку
Тимофей Койчев
13:19
Мне кажется это Диз инфа?
Возможен редизайн Windows 8.1
Blackengine
13:18
Как будто сгенерено ИИ, очевидные вещи указаны.
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
Степан Ташлыков
13:18
Какая треть. У нас яйца подорожали с 60р за десяток до 115р. А сахар как взлетел в прошлом году с 30 до 70 так и висит нисколько не дешевея.
В Сети опубликовали кадры боя "Ланцета" против Bradley – первый удар прожег защиту, а второй добил
Shatun29
13:13
В материалах дела указанно что признала вину. Смысл с пустого в порожнее переливать, фактически явка с повинной. Зачем срачь устраивать? Головой думать в следующий раз будет она и ей подобные. Не хотя...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем