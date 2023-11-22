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Новости Hardware Алексей Сычёв
В игровом сегменте NVIDIA в прошлом квартале получила не более 16% всей выручки
Теперь уже сложно представить, что имя себе компания сделала на видеокартах.

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Троекратное увеличение выручки NVIDIA в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как мы уже выяснили, было обусловлено впечатляющей динамикой продаж серверных решений, которые в третьем квартале формировали 80% всей выручки компании. Как позволяет оценить форма 10-Q на сайте NVIDIA, по итогам третьего квартала игровая выручка определяла не более 16% всей выручки компании. По итогам трёх кварталов текущего года в целом доля игрового сегмента не превысила 20%, а в абсолютном выражении она выросла всего на 5%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если рассматривать третий квартал в отдельности, то игровая выручка компании выросла в годовом сравнении на 81% до $2,86 млрд, а последовательно она увеличилась на 15%. Как пояснила финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), в этом случае рост игровой выручки в годовом сравнении обусловлен нормализацией ситуации со складскими запасами, а последовательный рост демонстрирует возвращение выручки к сезонным тенденциям и высокую популярность видеокарт семейства GeForce RTX 40 в преддверии сезона праздничных распродаж.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы
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