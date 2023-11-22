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Квартальная отчётность HP Inc., по сути, свелась к констатации сохранения тенденции к снижению выручки на рынке ПК, и как пояснил ресурс SiliconANGLE, генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores) просто предложил дождаться 2024 года, когда спрос на ПК будет подогреваться появлением новых процессоров с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта. Широко рекламируемые компанией Intel возможности выводимых в этом квартале на рынок процессоров семейства Meteor Lake в данном контексте игнорируются руководством HP Inc.
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По словам Энрике Лореса, только во второй половине следующего года на рынке появятся ПК нового поколения, которые будут использовать иные процессоры как Intel, так и других производителей, и уже тогда данный производитель готовых компьютеров сочтёт нужным начать продвижение новых функций. Вырастет вместе с этим и средняя цена реализации компьютеров.
Вообще, глава HP Inc. считает появление на рынке таких процессоров фактором, позволяющим увеличивать объёмы продаж ПК в течение нескольких последующих лет более чем на 10% ежегодно, но при этом заявляет, что на первых этапах прогресс будет медленным. Все покупатели на компьютеры, позволяющие локально ускорять работу систем искусственного интеллекта, в один миг не переключатся, как пояснил руководитель компании.