Но подобной динамикой могли похвастаться и другие региональные рынки.

Компания NVIDIA весьма оперативно опубликовала на своём сайте квартальный отчёт по форме 10-Q, который языком сухих чисел выражает степень зависимости этого разработчика графических решений от китайского рынка. Напомним, совокупная выручка NVIDIA в третьем квартале выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $18,12 млрд, и на китайском направлении она двигалась в соответствии с общим вектором, увеличившись в 3,5 раза до $4,03 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Даже в условиях санкций, которые действуют с октября прошлого года, доля китайской выручки NVIDIA в общей сумме денежных поступлений удержалась на уровне 22%. Если же рассматривать три первых квартала текущего года в совокупности, то выручка NVIDIA в Китае выросла только в 1,7 раза до $8,36 млрд. В принципе, при этом её доля в совокупной всё равно оказалась близка к 22%. Другими словами, можно понять, почему NVIDIA дорожит возможностью поставлять китайским клиентам необходимые компоненты, хотя и постоянно убеждает инвесторов, что новые санкции не окажут серьёзного влияния на общий объём выручки.

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Примечательно, что в третьем квартале текущего года у NVIDIA появилось два клиента, которые определяли её совокупную выручку более чем на 10% каждый отдельности. В частности, один из крупных клиентов обеспечил 12% всей выручки компании в третьем квартале, а второй обеспечил 11% совокупной выручки. Эти клиенты сосредоточены в сегменте серверного и телекоммуникационного оборудования, что вполне естественно, ведь по итогам третьего квартала профильная выручка NVIDIA достигла 80% от совокупной.