Ключевой темой квартального мероприятия стали именно санкции.

Компания NVIDIA только что отчиталась о результатах третьего фискального квартала, сообщив о достижении рекордной выручки в размере $18,12 млрд и её росте на 206% в годовом сравнении. В серверном сегменте компания за период выручила $14,51 млрд, что на 279% больше прошлогоднего результата и тоже является рекордом. В текущем квартале NVIDIA рассчитывает выручить около $20 млрд, и финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) призналась, что выручка могла бы оказаться выше, если бы не влияние санкций США против Китая и ряда других стран.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

С другой стороны, руководство компании убеждено, что падение выручки в результате санкций будет с запасом перекрыто за счёт высокого спроса на ускорители марки на других географических направлениях, но при этом не берётся прогнозировать, каким это влияние окажется в долгосрочной перспективе. Колетт Кресс призналась, что NVIDIA готовит новые модификации ускорителей вычислений, которые можно будет поставлять в Китай и на Ближний Восток без получения экспортных лицензий в США, но в текущем квартале эти поставки опять же не смогут оказать существенного влияния на бизнес компании.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) вообще заявил, что не сомневается в росте спроса на ускорители компании вплоть до 2025 года, и для обеспечения такой динамики предложением она будет вынуждена напряжённо работать с поставщиками, предотвращая возможный дефицит. Все эти метания руководства вокруг темы санкций в итоге привели к тому, что курс акций NVIDIA после закрытия торгов в США снизился на 1%, и рекордные показатели выручки не смогли перевесить фактор неопределённости, порождаемый влиянием санкций.