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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC рассматривает возможность строительства в Японии третьего предприятия
Оно смогло бы выпускать 3-нм чипы.

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Пока официально TSMC признаёт у неё наличие намерений построить в Японии два предприятия. Первое сосредоточится на выпуске компонентов по техпроцессам до 12-нм включительно, и начнёт функционировать уже в следующем году. Его строительство будет на 50% финансироваться правительственными субсидиями, а Sony и Denso окажутся владельцами 30% акций совместного предприятия в совокупности. К 2025 году, если этот план будет утверждён, TSMC построит на юго-западе этого островного государства второе предприятие, которое будет выпускать 5-нм и 6-нм чипы.

По данным агентства Bloomberg, теперь TSMC обсуждает с партнёрами возможность строительства в этом районе Японии третьего предприятия, на котором будет освоен выпуск 3-нм продукции. Сроки реализации проекта не называются, но считается, что строительство такого предприятия потребует до $20 млрд, и инвесторы в этом случае ещё сильнее будут рассчитывать на помощь японского государства.

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Источник изображения: TSMC

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Наконец, если схема экспансии оправдает себя с экономической точки зрения, то TSMC может построить к северу от трёх будущих предприятий в Японии ещё одно, четвёртое, специализацию которого пока угадать трудно. Если все замыслы TSMC и её местных партнёров удастся реализовать, то ВВП острова Кюсю к 2035 году удастся увеличить в десять раз до $500 млрд, как считают аналитики SMBC Nikko Securities.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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