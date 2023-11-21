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Новости Hardware Алексей Сычёв
Cruise потеряла ещё одного руководителя
Он тоже стоял у истоков компании, разрабатывающей беспилотные такси.

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В понедельник генеральный директор Cruise Кайл Вогт (Kyle Vogt) заявил о своём решении уйти из компании, попутно выразив уверенность в её светлом будущем. Как поясняет SiliconANGLE со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию этого разработчика беспилотных такси, в отставку решил подать ещё один из основателей компании — Дэниел Кан (Daniel Kan), который до последнего времени работал в должности директора по развитию продуктов.

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Источник изображения: Cruise

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О причинах такого решения Кан не особо распространялся, но по примеру своего компаньона, покинувшего ряды руководства, выразил надежду на скорое восстановление частотности поездок до уровня 10 000 штук в неделю. С 2017 года Cruise принесла материнской компании около $8,2 млрд убытков, поэтому сложно сказать, как General Motors будет дальше обращаться с вступающим в кризисную фазу активом. Проблемы у стартапа начались в октябре, когда отброшенную под колёса прототипа женщину в Сан-Франциско тот попытался протащить около шести метров уже после наезда и применения экстренного торможения. В управляющем алгоритме была заложена необходимость освободить проезжую часть для других участников движения, а наличие беспомощного человека под днищем автоматика при этом не учитывала. Вся эта ситуация подорвала доверие публике к технологиям Cruise, и руководство решило подать в отставку.

#автопилот #cruise #дтп #отставка
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