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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К очередному квартальному отчёту NVIDIA подошла с рекордно высоким курсом акций
Он достиг $504 за акцию.

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Инвесторы с нетерпением ждут публикации квартального отчёта NVIDIA, которая намечена на завтра. Как поясняет CNBC, в этом году акции NVIDIA укрепились в цене на 245%, и во многом это обусловлено успехами в сфере искусственного интеллекта, поскольку компания разрабатывает специализированные ускорители, нашедшие широкое применение в этом сегменте рынка. Капитализация NVIDIA сейчас превышает $1,22 млрд, формально эта компания дороже не только запрещённой в РФ компании Meta Platforms, но и принадлежащей Илону Маску (Elon Musk) компании Tesla, которая сделала его богатейшим человеком планеты.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во втором квартале выручка NVIDIA выросла на 171% в годовом сравнении до $10,32 млрд. От итогов третьего квартала инвесторы ожидают аналогичной динамики с приростом на 172% до $16,2 млрд. Из этой суммы на серверный сегмент должно прийтись около $13,02 млрд, что почти в четыре раза выше итога аналогичного периода прошлого года. По сути, серверный сегмент обеспечит около 80% квартальной выручки NVIDIA, если эти прогнозы сбудутся. В четвёртом квартале, по мнению аналитиков, выручка компании вырастет на 192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в следующем году темпы роста должны замедлиться. Вряд ли руководство компании даст какие-то прогнозы именно на этот период, но инвесторы будут жадно прислушиваться к любым подобным сигналам, которые будет посылать традиционно красноречивый основатель NVIDIA на завтрашнем отчётном мероприятии. Тем временем, ещё до публикации отчётности курс акций компании обновил исторический максимум, закрепившись на отметке более $504.

#nvidia #аналитика #финансы #полупроводники
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К очередному квартальному отчёту NVIDIA подошла с рекордно высоким курсом акций
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