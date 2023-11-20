За счёт спроса на передовые техпроцессы, в том числе.

Для контрактных производителей чипов, коим является тайваньская компания TSMC, степень загрузки конвейера демонстрирует способность управлять себестоимостью продукции. Чем выше загрузка производственных линий, тем ниже удельная стоимость каждой единицы продукции, поскольку постоянные и переменные затраты можно распределять между большим количеством товара. Когда спрос на смартфоны и ПК снизился, их компоненты TSMC была вынуждена выпускать в меньших объёмах, и степень загрузки конвейера снизилась, увеличив удельные затраты на выпуск каждого чипа.

По информации DigiTimes, степень загрузки конвейера TSMC начнёт восстанавливаться уже в конце текущего года, и в следующем полугодии превысит 80%. Получается, что сейчас она ниже этого уровня, а это по меркам отрасли не очень хороший показатель, негативно влияющий на рентабельность бизнеса.

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Источник изображения: UMC

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Как отмечается, росту загрузки конвейера будет способствовать рост спроса на передовые техпроцессы TSMC, которые являются наиболее прибыльными в ассортименте услуг компании. Соответственно, даже в этом году это позволит немного скорректировать динамику выручки в сторону улучшения, и она в результате не снизится на 10%, как ожидалось первоначально, а упадёт не так сильно, либо даже выйдет на уровень прошлого года.