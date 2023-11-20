Процессорами компания ограничиваться не собирается.

Традиционные источники постоянного автора профильной рубрики на страницах Bloomberg сообщают, что Apple не собирается ограничиваться разработкой собственных центральных процессоров, модемов и контроллеров Wi-Fi и Bluetooth. В планы компании на обозримую перспективу входит разработка собственной технологии производства дисплеев типа MicroLED, аккумуляторов и датчиков изображений для цифровых камер.

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Источник изображения: Apple

Последние пригодятся не только при выпуске смартфонов, но и в контексте развития технологий дополненной реальности и автомобильной электроники в части систем активной помощи водителю. До сих пор Apple в этой сфере полагалась на продукцию Sony, но контроль над ноу-хау в сфере датчиков изображений позволит ей ещё сильнее выделиться на фоне конкурентов.

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С технологиями производства аккумуляторов ситуация примерно такая же. Сейчас Apple участвует в разработке новых типов аккумуляторов своими традиционными партнёрами, но в дальнейшем хотела бы усилить собственную роль в этой сфере. Разумеется, выпускать своими силами они все эти компоненты не будет, но поделится технологиями с доверенными производственными партнёрами.