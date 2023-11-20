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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Генеральный директор Cruise Кайл Вогт подал в отставку на фоне скандала с остановкой работы беспилотных такси в США
Не прошло и двух месяцев с момента инцидента.

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Новости корпораций продолжают рождаться даже вечером в выходные, поэтому ресурс CNBC к утру понедельника сообщил о состоявшейся накануне отставке генерального директора Cruise Кайла Вогта (Kyle Vogt). Бывший глава компании подтвердил эту информацию на своей странице в социальной сети X.

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Источник изображения: Cruise

При этом бывший генеральный директор убеждён, что Cruise ждёт светлое будущее, и пока не раскрывает собственных планов по продолжению карьеры. Напомним, второго октября прототип беспилотного такси Cruise в Сан-Франциско оказался причастен к наезду на пешехода, сбитого другим транспортным средством. Машина без водителя за рулём применила экстренное торможение в момент первичного контакта с жертвой, но пыталась протащить её по асфальту около шести метров после того, как её зажало под днищем. Данный манёвр автоматика пыталась выполнить, чтобы прижать машину к обочине и освободить проезжую часть.

На период проведения расследования инцидента власти Калифорнии отозвали у Cruise лицензию на осуществление коммерческих пассажирских перевозок на территории штата, но компания по собственной инициативе приостановила подобную деятельность и в других регионах США. Более 600 машин были поставлены на прикол, начались сокращения персонала, занятого в их обслуживании, а недавно компания убрала с дорог общего пользования в США даже те прототипы, в которых присутствует страхующий водитель.

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После ухода Кайла Вогта из компании пост её президента будут совмещать технический директор Cruise Мохаммед Аль-Шенави (Mohammed Alshenawy) и действующий президент Крейг Глидден (Craig Glidden), который одновременно возглавляет администрацию компании.

#автопилот #general motors #cruise #беспилотное такси #дтп #отставка
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