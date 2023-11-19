Смартфоны и общая слабость мировой экономики оказали негативное влияние на промышленность Тайваня.

Как в конце рабочей недели сообщило издание DigiTimes, по итогам текущего года тайваньская полупроводниковая отрасль свою совокупную выручку рискует сократить на 11% по сравнению с прошлым годом, поскольку падение спроса на компоненты и смартфоны для ПК в сочетании с общими негативными явлениями в мировой экономике перевесило те немногочисленные положительные факторы, которые могли влиять на бизнес тайваньских компаний в уходящем году.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

В третьем квартале, например, выручка тайваньской полупроводниковой отрасли выросла последовательно на 10% до $37,5 млрд, если учитывать итоги деятельности предприятий, занятых в разработке интегральных микросхем, их производстве, упаковке и тестировании. При этом такой результат оказался ниже прошлогоднего на 10,2%. Соответственно, по итогам всего года выручка тайваньских компаний полупроводниковой отрасли тоже сократится. Лидером местной промышленности является TSMC, а она не ожидает существенных улучшений в динамике выручки даже от следующего года в целом.