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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году тайваньская полупроводниковая отрасль сократит выручку на 11%
Смартфоны и общая слабость мировой экономики оказали негативное влияние на промышленность Тайваня.

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Как в конце рабочей недели сообщило издание DigiTimes, по итогам текущего года тайваньская полупроводниковая отрасль свою совокупную выручку рискует сократить на 11% по сравнению с прошлым годом, поскольку падение спроса на компоненты и смартфоны для ПК в сочетании с общими негативными явлениями в мировой экономике перевесило те немногочисленные положительные факторы, которые могли влиять на бизнес тайваньских компаний в уходящем году.

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Источник изображения: AFP

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В третьем квартале, например, выручка тайваньской полупроводниковой отрасли выросла последовательно на 10% до $37,5 млрд, если учитывать итоги деятельности предприятий, занятых в разработке интегральных микросхем, их производстве, упаковке и тестировании. При этом такой результат оказался ниже прошлогоднего на 10,2%. Соответственно, по итогам всего года выручка тайваньских компаний полупроводниковой отрасли тоже сократится. Лидером местной промышленности является TSMC, а она не ожидает существенных улучшений в динамике выручки даже от следующего года в целом.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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