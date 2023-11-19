Руководство разрешило продавать акции в некоторых случаях всего через несколько дней после запрета.

Как сообщает Reuters, генеральный директор Cruise Кайл Вогт (Kyle Vogt) на уходящей неделе в корпоративной рассылке принёс свои извинения сотрудникам за сложившуюся ситуацию, которая привела к приостановке эксплуатации нескольких сотен беспилотных такси на территории США и начавшимся сокращениям подрядчиков, занятых в обслуживании этого таксопарка. Во вторник компания запретила сотрудникам продавать принадлежащие им акции, которые они получают в рамках компенсационного пакета и могут раз в квартал реализовать для получения денежных средств. Запрет был мотивирован проводимым компанией пересмотром системы поощрения сотрудников.

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Источник изображения: Cruise

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Уже к четвергу генеральный директор Cruise извинился перед сотрудниками и заявил, что в ряде случаев им разрешено будет продавать акции — например, если вырученные от сделки средства будут направлены на уплату налогов. Кайл Вогт также пояснил, что взаимоотношения компании с регуляторами должны быть улучшены, как и с представителями прессы и обществом в целом. Напомним, что к приостановке работы беспилотных такси Cruise в США привёл инцидент второго октября, когда отброшенную под колёса женщину прототип Cruise пытался протащить по асфальту около шести метров, автоматически освобождая проезжую часть после наезда на несчастную, который не помогло предотвратить даже экстренное торможение. Сообщается, что записью происшествия Cruise уже поделилась с органами следствия, но в публичной сфере видео до сих пор не обсуждалось.