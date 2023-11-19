Произойдёт ли это на самом деле, узнаем уже в среду.

К середине следующей недели должна опубликовать квартальный отчёт компания NVIDIA, и аналитики Bloomberg напоминают, что инвесторы ожидают от неё роста выручки в среднем на 170% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, минимум до $16 млрд. Подобную динамику, как можно догадаться, призван обеспечить высокий спрос на ускорители вычислений этой марки, которые активно применяются в системах искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

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По словам экспертов, инвесторы также будут по итогам публикации отчётности следить за высказываниями руководства NVIDIA относительно способности введённых в октябре этого года новых санкций США повлиять на бизнес компании в Китае. До сих пор этому разработчику удавалось компенсировать все потери на китайском рынке за счёт высокого спроса на ускорители в прочих регионах, но при этом NVIDIA не затягивала с созданием новых продуктов, адаптированных под экспортные ограничения США. Как ожидается, и на этот раз она поступит аналогичным образом.