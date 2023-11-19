Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Германия, Франция и Италия опережают соседей по Евросоюзу в разработке правил применения искусственного интеллекта
И выступают за равенство крупных и мелких компаний перед законом.

реклама

Бурное развитие систем искусственного интеллекта неизбежно повлекло появление у законодателей желания поместить их применение в какие-то регуляторные рамки, и власти Евросоюза уже обсуждают общий для этого геополитического блока свод законов, определяющий особенности использования соответствующих технологий в этом регионе. По информации Reuters, в этом направлении Германия, Франция и Италия продвинулись несколько дальше остальных.

реклама

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Первоначально считалось, что при использовании технологий искусственного интеллекта в Европе обязательства будут брать на себя лишь крупные игроки рынка, которые имеют преимущественно американское происхождение. Представители указанных трёх стран выступили против такого избирательного применения закона, заявив о необходимости подчинения его нормам и для небольших компаний. Это устранило бы искусственное преимущество, которое могли получить небольшие разработчики систем ИИ.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Германия, Франция и Италия настаивают на том, что никаких штрафных санкций для нарушителей европейского законодательства в сфере ИИ вводиться не должно на этапе вывода технологий на рынок. Если же злоупотребления будут выявлены в дальнейшем, то законодатели рассматривают возможность введения некоторых санкций против нарушителей. Авторы законопроекта настаивают, что на этапе разработки систем искусственного интеллекта государство в процесс вмешиваться не должно, и все правила будут работать только в случае применения технологий на коммерческой основе.

#искусственный интеллект #германия #евросоюз #франция #италия #законопроект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Подоляк недоволен низкой скоростью поставок вооружений Украине
Западная пресса начинает признавать, что Европа не сможет заменить США в плане оказания «помощи» Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
17
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
11
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
4
Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
2
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
10
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
33
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
9

Сейчас обсуждают

Дима Щепетихин
07:06
Нужно признать что в этом направлении мы не сможем угнаться. Даже на освоение в стране 20нм техпроцесса потребуется десяток лет. А какая целесообразность? Почву нужно для квантовых компьютеров готовит...
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на LoongArch
Владимир Чернобыль
06:56
Два миллиона шестьсот тысяч? (2600,тысяч) Круто.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
06:53
2600 тысяч это сколько? 2600000
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Reigyl Legvic
06:39
Дык уголовники не могут быть презиками по закону. История с Нэвэльным ничему не научила?
Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) хочет принять участие в президентских выборах в России 2024
swr5
06:11
Sapphire TRIXX
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
22870
05:14
У меня больше шансов повстречать на улице папанта, чем у этого придурка, хотя бы поднять трубку. p.s. Трубка есть, а поднять не может xD
Шольц подтвердил готовность говорить с Путиным
22870
05:12
Пятая новость за сутки и опять откровенная ложь, как и во всех предыдущих.
Half Life стала бесплатной в Steam на выходные в честь своего 25-летия
22870
05:11
Почему, когда Васька Пупкин гондурасит на РФ, его пакуют за час, а когда бабка Галкина, то катается по всему свету без проблем?
Алла Пугачёва была замечена на Кипре
Mur
05:02
Зачем Путину встречаться с куколдом?
Шольц подтвердил готовность говорить с Путиным
Лев корл
04:57
Вспомнил фильм Скорость Не с "щас как Кину" Ривзом, а наш, советский про автомобиль "ИгЛа" - первые буквы имени и фамилии создателя Игоря Лагутина)))) Надо пересмотреть если найду
Microsoft выпустила Windows для iPhone и iPad
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем