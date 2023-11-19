И выступают за равенство крупных и мелких компаний перед законом.

Бурное развитие систем искусственного интеллекта неизбежно повлекло появление у законодателей желания поместить их применение в какие-то регуляторные рамки, и власти Евросоюза уже обсуждают общий для этого геополитического блока свод законов, определяющий особенности использования соответствующих технологий в этом регионе. По информации Reuters, в этом направлении Германия, Франция и Италия продвинулись несколько дальше остальных.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Первоначально считалось, что при использовании технологий искусственного интеллекта в Европе обязательства будут брать на себя лишь крупные игроки рынка, которые имеют преимущественно американское происхождение. Представители указанных трёх стран выступили против такого избирательного применения закона, заявив о необходимости подчинения его нормам и для небольших компаний. Это устранило бы искусственное преимущество, которое могли получить небольшие разработчики систем ИИ.

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Германия, Франция и Италия настаивают на том, что никаких штрафных санкций для нарушителей европейского законодательства в сфере ИИ вводиться не должно на этапе вывода технологий на рынок. Если же злоупотребления будут выявлены в дальнейшем, то законодатели рассматривают возможность введения некоторых санкций против нарушителей. Авторы законопроекта настаивают, что на этапе разработки систем искусственного интеллекта государство в процесс вмешиваться не должно, и все правила будут работать только в случае применения технологий на коммерческой основе.