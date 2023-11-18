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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США будут вынуждены вкладывать много средств в подготовку новых кадров для национальной полупроводниковой отрасли
Иначе на новых предприятиях будет некому работать.

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Выделяя на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли около $52 млрд на ближайшие пять лет, как поясняет Nikkei Asian Review, власти США заинтересованы в развитии программ подготовки профильных кадров, поскольку возродить отрасль без адекватных по количеству и качеству человеческих ресурсов будет невозможно. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) особо подчеркнула, что при выделении субсидий на строительство предприятий по производству чипов власти будут требовать от соискателей предоставления конкретных программ по обеспечению новых проектов кадрами.

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Источник изображения: Applied Materials

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Между тем, как оценивают эксперты, к 2030 году в полупроводниковой отрасли США будет создано около 115 000 новых рабочих мест. При этом 58% из них рискуют оставаться вакантными, а в технической сфере этот показатель достигнет 80%, если не предпринять мер по подготовке профильных специалистов уже сейчас. Власти США намереваются курировать программы профессионального наставничества в 17 штатах, и выделят $10 млрд на комплексное развитие промышленности в тех частях страны, которые удалены от привычных крупных агломераций с высокой концентрацией компетентной рабочей силы.

#полупроводники #сша #субсидии #подготовка
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