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Конструкция электрического пикапа Tesla Cybertruck пока не изучена, но проводя аналогии с другими машинами этого класса, можно предположить, что он будет достаточно тяжёлым, и даже наличие ёмкой тяговой батареи не позволит обмануть законы физики. Запас хода такого электромобиля в комплектациях не самой высокой стоимости будет достаточно скромным по меркам аналогов с ДВС. Это опасение отчасти подтверждает и ресурс Electrek, который изучает выдержки из видеоролика, посвящённого изучению предсерийного экземпляра Tesla Cybertruck, попавшего в руки энтузиастов до начала официальных поставок 30 ноября.
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На дисплее информационной системы пикапа, по словам источника, отображается достаточно информации, чтобы примерно рассчитать запас хода машины для заданных условий движения. На момент фиксации остаточный заряд батареи составляет 71%, но после преодоления заложенных в маршрут 16 миль он, по прогнозам бортового компьютера, сократится до 65%. Получается, что для преодоления около 26 км электромобилю потребуются 6% заряда тяговой батареи.
Экстраполировав это значение на 100% заряда, можно предположить, что полный запас хода для заданных условий приблизится к 430 км. В паспортных характеристиках, конечно, будет указана более абстрактная величина, рассчитанная по американскому циклу EPA, и она наверняка окажется выше. Кроме ёмкости тяговой батареи, на эту характеристику будет влиять и количество электродвигателей. Скорее всего, в продажу первой пойдёт версия Tesla Cybertruck с двумя электродвигателями, и если до конвейера позже доберётся пикап с единственным электродвигателем, то его запас хода может оказаться больше при неизменности ёмкости тяговой батареи.