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Агентство Bloomberg дождалось выхода квартального отчёта Applied Materials, чтобы сформировать небольшую статистику по изменении доли выручки крупных поставщиков оборудования для выпуска чипов, которую они получали на китайском рынке в сентябре прошлого и текущего года соответственно. Первый сигнал на своей отчётной конференции в прошлом месяце послала нидерландская компания ASML, которая нарастила свою долю выручки в Китае с 24 до 46% от совокупной.
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Увеличение зависимости выручки прочих поставщиков оборудования от спроса на китайском рынке объясняется схожими причинами. Во-первых, китайские клиенты бросились закупать оборудование впрок, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций или руководствуясь уже введёнными. Во-вторых, если от какого-то оборудования отказались клиенты в других регионах из-за слабого спроса на свою продукцию, то китайские производители чипов выступили в роли своего рода «санитаров леса», которые это оборудование с радостью прибрали к рукам.
Американская Lam Research, как поясняет Bloomberg, свою китайскую долю выручки в сентябре увеличила с 30,2 до 48,5 % в годовом сравнении, Applied Materials наблюдала рост с 19,8 до 44 %, японская Tokyo Electron увеличила пропорцию с 25,6 до 42,8 %, а американская KLA по примеру ближайшего конкурента начинала с высокой базы в 30,8%, но к сентябрю этого года пришла с долей китайской выручки на уровне 42,8%.
По мнению представителей той же Applied Materials, со временем доля выручки на китайском направлении снизится до более типичных 30%, да и сторонние эксперты предупреждают, что эта «кремниевая лихорадка» в КНР не может длиться вечно. Закупки зарубежного оборудования китайскими производителями чипов сократятся либо в силу насыщения рынка, либо из-за дальнейшего ужесточения санкций.