Но это временный подъём.

Агентство Bloomberg дождалось выхода квартального отчёта Applied Materials, чтобы сформировать небольшую статистику по изменении доли выручки крупных поставщиков оборудования для выпуска чипов, которую они получали на китайском рынке в сентябре прошлого и текущего года соответственно. Первый сигнал на своей отчётной конференции в прошлом месяце послала нидерландская компания ASML, которая нарастила свою долю выручки в Китае с 24 до 46% от совокупной.

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Источник изображения: Bloomberg

Увеличение зависимости выручки прочих поставщиков оборудования от спроса на китайском рынке объясняется схожими причинами. Во-первых, китайские клиенты бросились закупать оборудование впрок, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций или руководствуясь уже введёнными. Во-вторых, если от какого-то оборудования отказались клиенты в других регионах из-за слабого спроса на свою продукцию, то китайские производители чипов выступили в роли своего рода «санитаров леса», которые это оборудование с радостью прибрали к рукам.

Американская Lam Research, как поясняет Bloomberg, свою китайскую долю выручки в сентябре увеличила с 30,2 до 48,5 % в годовом сравнении, Applied Materials наблюдала рост с 19,8 до 44 %, японская Tokyo Electron увеличила пропорцию с 25,6 до 42,8 %, а американская KLA по примеру ближайшего конкурента начинала с высокой базы в 30,8%, но к сентябрю этого года пришла с долей китайской выручки на уровне 42,8%.

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По мнению представителей той же Applied Materials, со временем доля выручки на китайском направлении снизится до более типичных 30%, да и сторонние эксперты предупреждают, что эта «кремниевая лихорадка» в КНР не может длиться вечно. Закупки зарубежного оборудования китайскими производителями чипов сократятся либо в силу насыщения рынка, либо из-за дальнейшего ужесточения санкций.