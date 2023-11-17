Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующую пятницу в Японии поступит в продажу термопаста с ароматом яблока
Не для употребления в пищу.

реклама

По информации японских СМИ, через неделю в местной рознице должна появиться необычная термопаста CWTP-EG4P, которая позаимствовала у зелёного яблока не только цвет кожуры, но и аромат. В чём смысл придавать такому несъедобному составу запах яблока, производитель не поясняет, но оценивает шприц с 4 граммами термоинтерфейса в $6,5.

реклама

Источник изображения: PC Watch Impress

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

По своим техническим характеристикам термоинтерфейс предусматривает работу в диапазоне температур от минус 50 до плюс 220 градусов по шкале Цельсия, а его теплопроводность в новом состоянии достигает 12,8 Вт/м‧К, но через пять лет эксплуатации снижается до 8,8 Вт/м‧К. Производитель собирается выпустить на рынок всего 1000 шприцов с такой термопастой. Как утверждается, зелёный цвет на металлической крышке процессора формирует достаточно контрастный слой, чтобы чётко обнаружить участки неравномерного нанесения термоинтерфейса. Правда, какую роль в этом играет запах состава, понять сложно.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
27
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
5
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
22
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
15

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
09:59
"интерес к игре и первоначальные продажи превзошли ожидания аналитиков Deep Silver Embracer" То есть они понимали что выпускают трешак, но делать ничего не стали, хренак-хренак - и в продакшен?
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
Олесь Кука
09:55
Зачем ты разговариваешь с мамкиным бизнес-коучером? Он на базаре помидоры продает, на видюху копит
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
glavhyilo
09:49
до балтийских рубежей,будут всё зачищать.Нацистов много слишком расплодилось,там чистка лютая грядёт.Чистка-это не значит захват стран.
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
Rommel85FRO
09:44
Хохлы реально думают, что им оружие бесплатное? Хотя эти халявщики за столько лет привыкли Наш газ воровать и ни хрена не делать. Но запад с ними церемониться не будет. Просто за 2 дня отхватит всю за...
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
nukemall
09:44
Пол-метра бетона как-то не внушает, обычная граната к РПГ-7 пробивает полтора метра. А пол-метра это уровень предзаряда РШГ делающего дырку через которую влетает основная БЧ объемного взрыва.
ВСУ впервые применили испанский боевой дрон Columba, способный пробить полметра бетона
glavhyilo
09:41
интересно пустит запад зелю сбежать с украины или там оставит сидеть.
Payday 3 окупила инвестиции на разработку всего за 2 недели
Дмитрий
09:39
580 бу карта за пятерку будет ничем не хуже даже больше памяти 8 гигов там уже кучи игр где максималки поставить нельзя с 4 гигами видеопамяти.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
glavhyilo
09:34
старец байдун,уже плох просто стал,вон даже сиципинь приезжал,посмотреть каков он щас.
Байден не смог прочитать слово: Лучше не пытаться и не ошибиться, чем попытаться и совершить ошибку
Vito Vago
09:33
Клоун хорошо нюхнул!
«Вторыми будут Балканы»: Зеленский спрогнозировал следующий конфликт в мире
scvitaly
09:29
да, всё меняется очень быстро
Starship готов к полету 17 ноября - лицензия получена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем