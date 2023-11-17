Не для употребления в пищу.

По информации японских СМИ, через неделю в местной рознице должна появиться необычная термопаста CWTP-EG4P, которая позаимствовала у зелёного яблока не только цвет кожуры, но и аромат. В чём смысл придавать такому несъедобному составу запах яблока, производитель не поясняет, но оценивает шприц с 4 граммами термоинтерфейса в $6,5.

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Источник изображения: PC Watch Impress

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По своим техническим характеристикам термоинтерфейс предусматривает работу в диапазоне температур от минус 50 до плюс 220 градусов по шкале Цельсия, а его теплопроводность в новом состоянии достигает 12,8 Вт/м‧К, но через пять лет эксплуатации снижается до 8,8 Вт/м‧К. Производитель собирается выпустить на рынок всего 1000 шприцов с такой термопастой. Как утверждается, зелёный цвет на металлической крышке процессора формирует достаточно контрастный слой, чтобы чётко обнаружить участки неравномерного нанесения термоинтерфейса. Правда, какую роль в этом играет запах состава, понять сложно.