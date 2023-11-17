Это будет минивэн причудливой формы.

Основанная в 2015 году китайская компания Li Auto, как отмечает Reuters, уже начала принимать предварительные заказы на свой первый автомобиль с полностью электрической силовой установкой — минивэн MEGA, которому достанется 800-вольтовая архитектура с возможностью скоростной зарядки от станций постоянного тока и тяговые аккумуляторы компании CATL.

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Источник изображения: Weibo

Стоимость электрического первенца марки будет начинаться с отметки $83 000, а его серийное производство будет запущено в феврале следующего года. В месяц компания намеревается продавать не менее 5000 экземпляров минивэна — машины с этим типом кузова популярны среди зажиточных китайцев. Официально Li Auto свою продукцию за пределы Китая не поставляет, но по серым каналам она попадает во многие страны.

Источник изображения: Weibo

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Пекинское предприятие Li Auto, на котором будет налажен выпуск новинки, способно ежегодно производить до 100 000 экземпляров в год. В ассортименте моделей марки уже есть четыре кроссовера, выполненных по схеме последовательного гибрида. Электродвигатели приводят в движение колёса на обеих осях, а двигатель внутреннего сгорания используется для подзарядки тяговых аккумуляторов и питания электродвигателей.