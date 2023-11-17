реклама
Основанная в 2015 году китайская компания Li Auto, как отмечает Reuters, уже начала принимать предварительные заказы на свой первый автомобиль с полностью электрической силовой установкой — минивэн MEGA, которому достанется 800-вольтовая архитектура с возможностью скоростной зарядки от станций постоянного тока и тяговые аккумуляторы компании CATL.
реклама
Стоимость электрического первенца марки будет начинаться с отметки $83 000, а его серийное производство будет запущено в феврале следующего года. В месяц компания намеревается продавать не менее 5000 экземпляров минивэна — машины с этим типом кузова популярны среди зажиточных китайцев. Официально Li Auto свою продукцию за пределы Китая не поставляет, но по серым каналам она попадает во многие страны.
Пекинское предприятие Li Auto, на котором будет налажен выпуск новинки, способно ежегодно производить до 100 000 экземпляров в год. В ассортименте моделей марки уже есть четыре кроссовера, выполненных по схеме последовательного гибрида. Электродвигатели приводят в движение колёса на обеих осях, а двигатель внутреннего сгорания используется для подзарядки тяговых аккумуляторов и питания электродвигателей.