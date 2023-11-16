В принципе, год будет относительно удачным для многих участников рынка.

Эксперты Mizuho Securities недавно подняли свой прогноз по курсу акций Intel с $37 до $50, мотивируя это как наличием конкурентоспособных продуктов, которые должны выйти в 2024 году, так и перспективой появления крупных клиентов на контрактном направлении. По мнению аналитиков, готовящиеся к выходу на рынок в следующем году серверные и клиентские компоненты Intel по своим характеристикам превосходят конкурирующие предложения.

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Источник изображения: Lenovo

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Более того, аналитики убеждены, что созданные при действующем генеральном директоре продукты Intel окажутся лучше тех, что она выводила на рынок исторически. Наконец, 2024 год сам по себе станет началом нового цикла роста для сегмента ПК и центров обработки данных. В ближайшие шесть месяцев Intel должна назвать ещё одного крупного контрактного клиента, который будет заказывать у неё выпуск чипов. Впрочем, как подчёркивало руководство компании, выручка от услуг по тестированию и упаковке чипов от новых клиентов начнёт поступать быстрее, хотя и будет меньше по размеру.