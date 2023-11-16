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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
Но это не точно.

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Германия нацелилась развивать национальную полупроводниковую промышленность, поскольку помимо старожилов вроде GlobalFoundries и Infineon, свои предприятия здесь собираются построить компании Intel и TSMC, претендующие на субсидии местных властей в размере 10 и 5 млрд евро соответственно. Заметим, что при общем фонде в 20 млрд евро, которые к тому же быть позаимствованы из средств фонда климата и трансформации, прочим соискателям достанется не так уж много.

Как поясняет DigiTimes со ссылкой на Bloomberg, даже этих средств строящие в Германии свои предприятия компании могут в итоге не увидеть, поскольку Конституционный суд ФРГ взялся трактовать манипуляции с внебюджетными фондами не в пользу потенциальных получателей этих средств.

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Источник изображения: Bloomberg

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Исключением стал только прецедент с выделением 100 млрд евро на нужды оборонной промышленности Германии, поскольку подобные причины в основном законе страны как раз признаются уважительными. Все прочие перераспределения средств из внебюджетных фондов могут оказаться вне закона, и тогда TSMC и Intel просто останутся без субсидий со стороны федерального правительства Германии. Вынудит ли их это отказаться от реализации проектов по строительству предприятий на территории страны, заведомо сказать сложно, поскольку сейчас в европейской экономике достаточно и других негативных факторов, способных охладить пыл инвесторов.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #германия #субсидии
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