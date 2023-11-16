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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo ожидает, что в этом квартале её выручка в сегменте ПК начнёт расти
До этого она падала пять кварталов подряд.

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Статус крупнейшего производителя ПК, как позволяет понять статистика Lenovo, дорого даётся китайской компании в период спада на рынке. Её выручка падает уже на протяжении пяти кварталов подряд, предыдущий она завершила снижением на 16%, до $14,4 млрд, что вполне соответствует ожиданиям рынка. Непосредственно на направлении ПК и смартфонов выручка компании в минувшем квартале сократилась на 16% до $11,5 млрд в годовом сравнении, но последовательно выросла на нехарактерные для этого сезона 12%.

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Источник изображения: Lenovo

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В текущем квартале выручка Lenovo в сегменте ПК должна вернуться к росту, как ожидает руководство. Однако, устойчивый спрос на ПК должен обернуться ростом профильной выручки со второй половины следующего календарного года, когда на рынке появятся ПК и смартфоны с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, как убеждён глава компании Ян Юаньцин (Yang Yuanqing). И всё же, Lenovo одновременно стремится сокращать долю выручки от реализации ПК, поскольку тем самым диверсифицирует бизнес и снижает зависимость от одного направления деятельности. В прошлом квартале за пределами рынка ПК и смартфонов она получала 40 % всей выручки, что на три процентных пункта выше прошлогоднего результата.

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